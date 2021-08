Derde van de oldtimers biedt zich niet aan op keuring

Showbizz De gevaarlij­ke hobby van Andy Peelman: “Ik had me voorgeno­men om het rustig aan te doen, maar plots ging ik overkop met de wagen”

13 augustus Autoracen, het is de ultieme guilty pleasure van Andy Peelman (37). Soms tot wanhoop van z’n vrouw, want er durft zich al eens een ongeluk voor te doen. “Maar ik heb geen schrik om te sterven”, benadrukt Andy. En voor z’n hobby heeft de acteur wel wat geld over. “Ik zal zeker niet de rijkste van het kerkhof zijn, maar dat is ook niet m’n ambitie.” Een gesprek over vier wagens in de garage, racen als BV en diarree op de fiets. “Ik hou ervan om mijn lichaam tot het uiterste te drijven.”