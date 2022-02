Derde van artsen overweegt te stoppen

Representatief

De verhouding Nederlandstalige en Franstalige respondenten is in de enquête ongeveer gelijk, maar het is onduidelijk of de bevraging wetenschappelijk helemaal representatief is. De Artsenkrant heeft over het algemeen een iets ouder publiek. “Deze bevraging had geen wetenschappelijke pretenties”, zegt Geert Verrijken, hoofdredacteur van de Artsenkrant. “Maar over het algemeen zijn de grote tendensen in de resultaten duidelijk.”