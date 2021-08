Derde prik voor personen met verminderde immuniteit

De derde prik of ‘boosterdosis’ zal de komende maanden georganiseerd worden in de Belgische vaccinatiecentra, al zal de inenting in specifieke gevallen ook in het ziekenhuis doorgaan, verduidelijkt het kabinet van minister Beke.

300.000 à 400.000 Belgen

Het gaat om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen die chronische nierdialyse moeten ondergaan, bepaalde HIV-patiënten, mensen met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren die in actieve behandeling zijn of waren in de voorbije jaren, patiënten die een stamceltransplantatie of orgaantransplantatie hebben ondergaan en tot slot ook mensen met inflammatoire ziektes die behandeld worden met immunosuppressiva.