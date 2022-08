Derde meer zelfstandigen met buitenlandse nationaliteit op vijf jaar tijd

1 op de 4 LG­BTQ+-personen krijgt te maken met fysiek geweld: “Een verontrus­tend cijfer”

Woensdag start de Antwerp Pride, een groot feest dat nog tot zondag duurt om de LGBTQ+-gemeenschap te vieren. Maar wat betreft aanvaarding van holebi’s en transgender personen is er nog heel wat werk aan de winkel: dat blijkt uit een enquête die Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws organiseerden bij 1.000 Vlamingen over de houding tegenover personen uit de LGBTQ+-gemeenschap (holebi’s, trans personen, queer mensen en anderen). We hebben het bijvoorbeeld moeilijker met twee mannen die hand in hand over straat lopen dan twee vrouwen, en geweld tegenover holebi’s is nog steeds schering en inslag.

