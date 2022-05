Derde geval van acute hepatitis bij kinderen in ons land ontdekt

Bijna zes op de tien volwasse­nen in Europa zijn te dik

Meer dan de helft van de volwassenen lijdt aan overgewicht of obesitas in Europa. Bij kinderen is bijna één op de drie in Europese landen zwaarlijvig. Dat blijkt uit het European Regional Obesity Report 2022 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Alarmerende resultaten”, zo reageert Hans Kluge, regionale directeur voor WHO Europa. “Er is dringend actie nodig op lokaal, regionaal én nationaal vlak.”

