Derde feministische staking op Internationale Vrouwendag: “Wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld”

Maandag, op Internationale Vrouwendag, roept Collecti.e.f. 8 maars personen die zich als vrouw identificeren en genderminderheden op om die dag te stoppen met werken, zorgen, studeren en consumeren en dat 24 uur lang, want "wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld", klinkt het. De vrouwenstaking staat in het teken van "geweld tegen vrouwen, economische ongelijkheid, discriminatie, en overbelasting van huishoudelijke werk", wat zelfs verergerd zou zijn "door de gezondheidscrisis, de economische crisis en de democratische crisis die we doormaken", aldus Collecti.e.f. 8 maars. In onder meer Brussel, Doornik, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Namen, Luik, Antwerpen, Gent, Leuven, Kortrijk en Hasselt zullen stakingsposten en feministische acties plaatsvinden, zoals coronaveilige statische betogingen en bijeenkomsten.



Campagne Rosa zet Internationale Vrouwendag op de agenda als een dag van strijd en protesteert maandag tegen seksisme in onder meer Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Kortrijk, Leuven, Luik, Namen en Torhout.

Stakingsaanzeggingen

De socialistische vakbond ABVV en de christelijke bediendevakbond ACV Puls hebben actieaanzeggingen ingediend: hun leden kunnen op die dag staken of actievoeren en vergoeding ontvangen. ABVV en ACV Puls grijpen de symbolische dag aan om pijnpunten onder de aandacht te brengen.

ABVV schuift 8 eisen voor meer man-vrouwgelijkheid naar voren. De socialistische vakbond vraagt in eerste instantie erkenning voor het werk dat vrouwen doen door een opwaardering van de essentiële beroepen, werkbare arbeidsomstandigheden, haalbare loopbanen en een erkenning van Covid-19 als beroepsziekte in alle sectoren. Daarnaast wil ABVV het geweld tegen vrouwen een halt toeroepen, abortus depenaliseren, huishoudelijke taken erkennen en herverdelen, een minimumloon van 14 euro per uur of 2.300 euro (bruto) per maand invoeren, komaf maken met onvrijwillig deeltijds werk en het wegwerken van de loonkloof en de daaropvolgende pensioenkloof.

ACV Puls, de vakbondscentrale van ACV die opkomt voor de belangen van bedienden en kaderleden, organiseert maandag een coronaveilige flashmob in Antwerpen. Op Internationale Vrouwendag vraagt ze aandacht voor wie het de grootste slachtoffers van de coronacrisis noemt: vrouwen. "Dat de lonen van winkelbedienden erg laag zijn, mag niemand nog verbazen, maar vooral vrouwen zijn er door de coronacrisis op achteruit gegaan", zegt Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke voor distributie van ACV Puls. In supermarkten bleven ze in de vuurlinie staan, met het risico op een coronabesmetting, en in niet-voedselwinkels kwamen ze vaak in tijdelijke werkloosheid terecht. Volgens ACV Puls zijn het bovendien vooral vrouwen die gedwongen deeltijds werken, wat hun ziekte-uitkeringen en pensioenen beïnvloedt. Voor ACV Puls ligt de oplossing voor het onevenwicht in hogere minimumlonen en meer voltijdse tewerkstelling.