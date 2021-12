Derde coronamars trekt door Brussel: 3.500 deelnemers volgens politie, organisatoren houden het op 50.000

Britse experts schetsen doembeeld: tot mogelijk 2 miljoen besmettin­gen en 6.000 doden per dag tegen jaareinde door omikron

Dagelijks tot 6.000 coronadoden en 2 miljoen nieuwe besmettingen in Engeland. Dat voorspellen Britse experts. Ze pleiten ervoor meteen drastisch in te grijpen met een lockdown. De reden is inmiddels gekend: de gevreesde omikronvariant. Die is nu al dominant in Engeland met 60 procent van alle gevallen. Ook in Duitsland luiden ze de alarmbel. “Er komt geen golf maar een muur op ons af”, tweette een datajournalist van Zeit Online.

