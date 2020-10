Departementen gezondheid en veiligheid grotendeels gespaard bij begrotingsopmaak

Brussel Minister-president Vervoort: “Crisis slaat gat in Brusselse begroting van 2020 en 2021”

23 oktober De coronacrisis slaat een diep gat in de Brusselse begroting voor dit en volgend jaar. Voor 2020 zal het begrotingssaldo met meer dan 1,5 miljard negatief zijn. In 2021 is het begrotingstekort met 1,5 miljard iets lichter. Dat was de boodschap van minister-president Rudi Vervoort (PS) in zijn beleidsverklaring voor het Brussels Parlement.