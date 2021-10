Deontologische Commissie pleit voor eenvormige regeling voor giften aan parlementsleden

De commissie verwijst naar artikel 6 van de Deontologische Code voor Kamerleden dat stelt dat "elk geschenk met een niet symbolische vermogenswaarde niet aanvaard mag worden". Dat kan volgens de commissie best worden aangevuld met een verbod op het ontvangen van geschenken in geld, in contant of op een bankrekening, deposito- of spaarboekjes, in levens- of spaarverzekeringen, in beleggingen op de beurs of in een fonds, in cryptomunten, in aandelen, ...