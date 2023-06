Deontologische code voor ministers en kabinetsmedewerkers in de maak

RECONSTRUC­TIE. Conner Rousseau wou sowieso voor de zomer uit de kast komen, maar geruchten pakten hem in snelheid

Zelfs zijn vader wist nog niet dat hij in de knoop lag met zijn geaardheid. Maar door de aanzwengelende geruchten voelde Conner Rousseau (30) zich toch gedwongen om uit de kast te komen. Slechts een handjevol intimi - inclusief partijgenoten Frank Vandenbroucke en Freya Van den Bossche - nam hij in vertrouwen. Tweeënhalf uur lang luchtte hij zijn hart bij reportagemaker Eric Goens. Met zijn coming-out hoopt Rousseau, die op vakantie vertrokken is, op rust. Maar zorgt deze vlucht vooruit ervoor dat hij geen “opgejaagd wild” meer is?