Dennis Peeters tekent cassatieberoep aan tegen veroordeling tot dertig jaar cel voor moord

De feiten gebeurden op 18 juni 2019 in Temse en Sint-Niklaas. De brandweer werd rond 18.30 uur opgeroepen voor een interventie in het appartement van het slachtoffer in Sint-Niklaas. De hulpdiensten stelden vast dat er een brand gewoed had en troffen het lichaam van de vrouw aan.

Ongena verkeerde in een echtscheidingsprocedure met Dennis Peeters. Hij stelde dat ze ruzie kregen in zijn huis in Temse toen Ongena hun twee kinderen kwam ophalen, en dat hij in de garage zijn beide handen over haar mond klemde en daarbij onbewust ook haar neus dichtkneep. Peeters bracht daarna het lichaam in een reiskoffer naar haar appartement en stichtte daar brand in een poging om de feiten te verbergen. Voor het hof van assisen stelde hij dat het mogelijk was dat hij haar had gewurgd en gaf hij toe dat het niet om een ongeval ging.