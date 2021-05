Denk je dat je vergeten bent in de vaccinatieplanning? Zo controleer je het

De vaccinaties in België en Vlaanderen gaan in sneltempo verder. Over een week zouden alle risicopatiënten minstens een eerste coronaprik gekregen moeten hebben, en beginnen de inentingen bij de brede bevolking onder de 65. Maar wat als je nog steeds wacht op je uitnodiging en denkt dat je 'vergeten' bent? Dit kan je eraan doen.

Je bent risicopatiënt en kreeg nog geen uitnodiging?

Volgens de laatste cijfers is 55,4 procent van de 920.000 officieel erkende risicopatiënten in Vlaanderen nu gevaccineerd met minstens een eerste dosis. “Al de rest zou minstens zijn uitnodiging gekregen moeten hebben om deze of volgende week een prik te krijgen”, legt Ria Vandenreyt van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uit.

Wie nog geen uitnodiging kreeg, en denkt onder de categorie risicopatiënt te vallen, controleert best de online toepassing MyHealthViewer. Daar zou je status als risicopatiënt normaal gezien op ‘geactiveerd’ moeten staan. Is dat zo en kreeg je toch nog geen uitnodiging, ook niet via Mijn Burgerprofiel (zie verderop), dan is er mogelijk iets foutgelopen en neem je best contact op met het callcentrum van je lokale vaccinatiecentrum. Je vindt de lijst met vaccinatiecentra onderaan dit artikel.

Sta je niet geactiveerd als risicopatiënt en denk je daar toch recht op te hebben, dan neem je best contact op met je huisarts.

Volledig scherm Op MyHealthViewer kan je zien of je geactiveerd bent als risicopatiënt. Op deze screenshot is dat niet zo. © rv

Je bent ouder dan 65 en kreeg nog geen uitnodiging?

Dat zou op zich niet mogen, uitzonderingen niet te na gesproken, zegt Vandenreyt. Alle 65-plussers in Vlaanderen zouden hun uitnodiging gekregen moeten hebben, en ook gevaccineerd moeten zijn.

Is dat toch niet het geval. dan is de brief mogelijk via de post verloren gegaan, wat je kan controleren via de online toepassing Mijn Burgerprofiel. Daar verschijnt de vaccinatie-uitnodiging van elke inwoner op, het is dezelfde brief die je ook via de post zou moeten krijgen.

Vind je ook daar niets terug, dan is er allicht toch iets foutgelopen en neem je best contact op met je vaccinatiecentrum.

Volledig scherm Op Mijn Burgerprofiel vind je informatie over je coronavaccinatie terug. In het geval van deze screenshot is er nog geen uitnodiging verstuurd. © rv

Je bent jonger dan 65 en kreeg nog geen uitnodiging?

Dat is dan weer wel perfect mogelijk, zegt Vandenreyt. “Volgende week of ten laatste in de week van 31 mei beginnen de meeste vaccinatiecentra met de vaccinaties van de brede bevolking, de mensen onder de 65 jaar zonder onderliggende aandoeningen. De uitnodigingen daarvoor komen normaal gezien rond deze periode toe en verlopen volgens leeftijd in aflopende volgorde.” 64-jarigen zullen dus sneller een uitnodiging krijgen dan 54-jarigen.

Sowieso controleer je best via de planningstool van het Agentschap Zorg en Gezondheid, of via de tabel hieronder, of jouw leeftijdscategorie al aan de beurt is voor vaccinatie. Ook in dit geval kan je trouwens Mijn Burgerprofiel controleren. Mogelijk staat je uitnodiging daar wel al, terwijl hij per post nog onderweg is.

Dat er toch al jongere mensen worden uitgenodigd, is mogelijk omdat zij of een onderliggende aandoening hebben, of via de reservelijst Qvax zijn opgeroepen, of per toeval in de ‘mix’ zitten die vaccinatiecentra hanteren om de privacy van de risicopatiënten te garanderen. Daarbij wordt er telkens een klein aantal mensen onder de 65 uitgenodigd samen met de risicopatiënten.

In de tabel kan je de contactgegevens van je eigen vaccinatiecentrum opzoeken volgens postcode of gemeente:

