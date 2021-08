Denis Ducarme verhuist naar Charleroi en wil "alternatief voor PS en PTB" zijn

België evacueerde voorbije dagen bijna 500 kinderen, “Nog zeker 55 mensen achterge­ble­ven in Afghanis­tan”

27 augustus België heeft de afgelopen week 496 kinderen geëvacueerd uit Afghanistan. Dat melden Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie in een gemeenschappelijk persbericht. In totaal werden tot nog toe 1.216 mensen overgebracht naar de militaire luchthaven van Melsbroek. De Belgische ambassade in Islamabad heeft intussen van zeker 55 mensen bericht gekregen dat ze zich nog in Afghanistan bevinden en het land willen verlaten. Dat werd vernomen uit diplomatieke bron.