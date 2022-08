Denemarken voert nieuwe regeling omtrent ouderschapsverlof in: ouders krijgen elk 11 weken verlof en dan nog 26 weken om te delen

Tot nu hadden ouders in Denemarken gezamenlijk recht op 48 betaalde weken ouderschapsverlof. Twee weken hiervan waren verankerd voor vaders en veertien voor moeders. Nu wordt dit dus gelijk getrokken en blijven er nog verschillende weken over die de ouders onderling kunnen verdelen.

De nieuwe regeling komt er, nadat ze in maart door een ruime meerderheid in het parlement werd goedgekeurd. Het besluit volgt een Europese richtlijn van 2019, op grond waarvan alle lidstaten negen weken betaald verlof moeten bieden aan elke ouder.

Zestien weken in België

In België hebben beide ouders in totaal recht op zestien weken ouderschapsverlof, op te nemen tot het kind twaalf jaar oud is. Daarnaast krijgen moeders vijftien weken moederschapsverlof, waarvan één week verplicht op te nemen voor de geboorte. Voor zelfstandigen is dit twaalf weken. Het geboorteverlof voor vaders of meeouders ligt vast op vijftien dagen, op te nemen in de vier maanden na de geboortedatum.