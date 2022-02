Democracy Index kwalificeert België als ‘gebrekkige democratie’ democratische systemen wereldwijd onder druk

Namen Kotstuden­te (23) valt zes meter naar beneden van dak na ruzie met vriend

In de stad Gembloers, in de Waalse provincie Namen, is een studente van 23 jaar van het dak van haar kotgebouw gevallen na een ruzie met haar vriend. Het incident deed zich gisterenavond rond 22.30 uur voor. Door de val liep de studente een ernstig schedelletsel op, ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt momenteel de plaats van de val.

