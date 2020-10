Demir zwaait met geld op zoek naar 4.000 hectare bos extra in 4 jaar: 122 miljoen om iederéén bos te doen planten

Calvo blijft in politiek: "Dit is geen tijd om op te geven"

20 oktober Groen-politicus Kristof Calvo heeft de ontgoocheling over de gemiste ministerportefeuille doorgespoeld en heeft de knoop over zijn politieke toekomst doorgehakt. "Dit is geen tijd om op te geven. Alles zal ik doen om een goede volksvertegenwoordiger te zijn", zo schrijft de Groen-Kamerfractieleider in een tekst die hij dinsdagochtend verspreidt.