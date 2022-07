Demir wil vandaag beslissing in Ventilusdossier: “Als we nu niet beslissen, doen we het nooit”

Belgische werknemers vrijdag ‘bevrijd’ van belastin­gen

De Belgische werknemers vieren morgen/vrijdag ‘Tax Liberation Day’, de dag waarop ze in theorie niet langer belastingen betalen en dus voor eigen rekening beginnen te werken. Dat blijkt uit de studie The Tax Burden on Global Workers (De belastingdruk op werknemers wereldwijd), zo werd bij het consultancybureau EY vernomen.

14 juli