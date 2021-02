Demir wil nultolerantie voor geweld op buschauffeurs

Rusthuizen kregen al 90 miljoen als compensa­tie voor leegstand: “Kan niet blijven doorgaan”

Vóór de coronacrisis was er al wat leegstand in de woonzorgcentra. Die is nu vergroot, maar op erg ongelijke wijze. In 240 Vlaamse rusthuizen staat meer dan een op de tien kamers leeg. In 76 centra zelfs meer dan een op de vijf. Dat blijkt uit cijfers die De Standaard vandaag publiceert.