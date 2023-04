Demir wil extremisten uitsluiten van elektronische enkelband

Confetti, afval, bekladde muren en ander vandalisme: laatste­jaars gaan over de schreef tijdens Honderd Dagen in Mechels Atheneum

Wat een leuk Honderd Dagenfeestje in het Mechelse Busleyden Atheneum moest worden, is geëindigd met bekladde muren en andere vandalenstreken. “Het is zoals met studentendopen. Het loopt wel eens uit de hand, maar nu is de bodem echt bereikt”, vertelt directeur Jeroen Van der Auwera.