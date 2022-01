Demir wil akkervogels beter beschermen

Absoluut dramatisch: op 50 jaar tijd drie miljard vogels verdwenen in Noord-Amerika (en is het in België ook zo erg?)

In een halve eeuw is de vogelpopulatie drastisch afgenomen in Noord-Amerika. Canada en de VS tellen ruim drie miljard vogels minder. Die alarmerende cijfers komen naar voor in een studie die gisteren werd gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Science. De wetenschappers trekken aan de alarmbel. In Europa en in ons land is het al niet veel beter gesteld.

