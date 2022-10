Demir werkt aan strengere regels voor boeren: teeltvrije zones langs water, maximale bemestingnorm 15% omlaag

Uitstroom in bouwsector maakt tekort aan arbeiders nijpender

In de afgelopen vijf jaar is het aantal werknemers in de bouwsector met meer dan 14.000 gezakt. Dat blijkt uit statistieken van sectorfederatie Embuild en Constructiv, de organisatie van de sociale partners in de bouw. Bouwbedrijven krijgen dan ook al jaren hun vacatures moeilijk ingevuld.

28 oktober