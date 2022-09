Demir weigert opnieuw vergunning voor gascentrale in Vilvoorde, centrale in Tessenderlo krijgt wel vergunning

Wouter Beke blikt terug op ontslag als minister: “Sommige kritiek was oneerlijk”

Voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft donderdagavond in een interview met Gert Verhulst in ‘De Tafel van Vier’ toegegeven dat als minister fouten heeft gemaakt. Hij blikte er terug op zijn ontslag. “Mijn grootste fout was dat ik korter op mijn administratie had moeten zitten”, aldus Beke. Hij vindt dat je als minister met kritiek moet kunnen omgaan. “Maar sommige kritiek was oneerlijk.”

