Demir voert rook- en vuurverbod in Vlaamse bossen en natuurgebieden in

Kalmthout Eén hectare afgebrand op Kalmthout­se Heide: brandweer snel en massaal ter plaatse

30 mei De brandweer Zone Rand is zaterdagavond in grote getale uitgerukt naar de Kalmthoutse Heide. Een passant had er een rookpluim opgemerkt en verwittigde meteen de hulpdiensten. Eén hectare ging in de vlammen op, maar ondertussen is de brand volledig onder controle.