Demir: Vlaanderen bespaarde tussen 2014 en 2020 meeste energie van alle gewesten

WEERBE­RICHT. Droge en zonnige eerste schooldag met temperatu­ren tot 27 graden

Vandaag blijft het droog met in de voormiddag veel zon. Stilaan ontstaan er wat middelhoge wolkenvelden en enkele stapelwolken die afwisselen met brede zonnige perioden. In de loop van de namiddag neemt de hoge bewolking vanaf het zuidwesten toe. De maxima schommelen tussen 21 graden in de Hoge Venen en lokaal 27 graden in Laag- en Midden-België. In het binnenland waait een zwakke tot matige oostenwind. Aan zee is de wind matig uit het noordoosten. Dat meldt het KMI.

1 september