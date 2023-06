Demir sust: “Nog steeds maar één roedel wolven in Vlaanderen”

“Er is nog steeds maar één roedel wolven in Vlaanderen. Het is voorlopig niet nodig om ook de Westhoek als risicozone te benoemen.” Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag gezegd in het parlement na vragen van Leo Pieters (Vlaams Belang) en Brecht Warnez (CD&V).

Vorige maand werd er een wolf gespot in West-Vlaanderen en maandag werden twee dode schapen aangetroffen in een weide in Lotenhulle. Volgens het Agentschap Natuur en Bos is de kans groot dat het om een wolvenaanval ging, wellicht het dier dat eerder in de Westhoek werd gezien.

Maatregelen nodig?

Brecht Warnez wilde van de minister weten of er maatregelen worden genomen. “De Sint-Hubertusvereniging heeft gevraagd om de risicozone uit te breiden naar heel Vlaanderen”, zei hij. “Dat zou bijvoorbeeld voor veehouders een goede zaak zijn, omdat ze dan overal een schadevergoeding kunnen krijgen.”

De populatie is sinds de terugkeer van de wolf in Vlaanderen niet verder gegroeid. De zwervende wolf zal naar alle waarschijn­lijk­heid opnieuw vertrekken Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

Volgens de minister is dat voorlopig niet nodig. “We kunnen niet spreken van een structureel verhoogde kans dat er een wolf in de Westhoek opduikt”, zei ze. “Er is dus geen reden om structureel in te zetten op preventieve maatregelen. Maar elke drie maanden evalueren we de risicozone. Als er nood is aan een bijsturing zullen we dat doen.”

Rondzwervend dier

Volgens Demir is er enkel in Limburg een roedel wolven aanwezig. “Daar zijn op dit moment twee volwassen wolven, twee of drie jongen van vorig jaar en een onbekend aantal kleine welpen.”

KIJK. Wolvin Noëlla heeft minstens vijf welpjes gekregen

De wolf die nu in Aalter opduikt, is volgens haar een rondzwervend dier. “De populatie is sinds de terugkeer van de wolf in Vlaanderen niet verder gegroeid. De zwervende wolf zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw vertrekken.”

Kruispunt

“De risicozone is vrij beperkt als we kijken naar het gebied dat een wolf kan bestrijken”, reageerde Leo Pieters. “We moeten er rekening mee houden dat er meer en meer komen. We zitten op een kruispunt tussen Frankrijk en Duitsland. Daarom vragen we dat de zone zo snel mogelijk wordt aangepast.”