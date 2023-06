Demir stelt zich tevreden met 18 procent van varkensboeren die zich willen laten uitkopen: “Elke stikstofruimte is een win”

Slechts 175 van de 982 varkensboeren in ons land – wat neerkomt op bijna 18 procent – is bereid een punt achter de veeteelt te zetten en zich door de overheid te laten uitkopen. Die regeling maakt deel uit van het stikstofakkoord. Ondanks het relatief lage aantal blijft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) positief. Ze gelooft dat Vlaanderen erin zal slagen de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent te verkleinen, zei ze bij ‘De Ochtend’ op Radio 1.

In het fel besproken stikstofakkoord staat dat de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent moet verkleinen. Vandaag zijn er 5,86 miljoen varkens in Vlaanderen. Dat moeten er binnen zeven jaar dus 1,8 miljoen minder zijn. Eén van de ondernomen stappen om dat doel te bereiken, is een vrijwillige uitkoopregeling. De Vlaamse regering heeft daar 200 miljoen euro voor uitgetrokken, bedoeld om twee derde van de boeren uit te kopen. Maar dat blijkt nu een pak minder te zijn.

Lang niet alle 4.155 Vlaamse varkenshouderijen komen in aanmerking voor de regeling. Het gaat enkel om kleine en middelgrote bedrijven die meer dan 0,5 procent bijdragen aan de stikstofneerslag in de naburige natuur. Vlaanderen telt er zo 982. Van die 982 hebben tot nu toe nog maar 175 boeren aangegeven dat ze de uitkoopregeling wel zien zitten. Geïnteresseerde boeren kunnen zich nog tot morgen aanmelden.

KIJK. Minister-president Jan Jambon (N-VA) stelde afgelopen maart het stikstofakkoord voor

“We zullen 30 procent halen”

Hoewel de Boerenbond van een magere opkomst spreekt, is minister Demir het daar niet mee eens. “Ik moet beleid voeren in het algemeen belang en dat betekent dat ik moet voorkomen dat er een vergunningsstop komt en dat er stikstofruimte moet worden vrijgemaakt”, reageert ze. “Je kan niet ontkennen dat 175 van de 982 boeren heel wat is. We ondersteunen 175 gezinnen die de hoge kost van de veevoeder niet meer zien zitten.”

Demir gelooft dat Vlaanderen de daling van 30 procent zal halen. “We focussen ons nu op de 982 varkensboeren die een impactscore hoger dan 0,5 hebben. We hebben ook nog de vrijwillige regeling voor de ‘oranje bedrijven’ (boeren die actief zijn in de directe omgeving van kwetsbare natuurgebieden en varkenshouders die veel stikstof uitstoten, red.), waar veel varkensboeren bij zitten. Daarnaast hebben we gekeken naar de Mestbankaangifte en daar zien we tussen 2015 en 2022 een reductie van 9 procent”, klinkt het. “Met deze regeling en de regelingen die er nog aankomen denk ik wel dat we richting die 30 procent zullen gaan”, aldus de minister.

Demir verwacht dat er zich op het laatste moment nog een aantal boeren zullen aanmelden. De minister benadrukt voorts dat er ook verschillende boeren zijn die een lagere impactscore hebben, maar wel willen stoppen. “Elke stikstofruimte die we kunnen vrijmaken is een win, dus dat moeten we zeker bekijken”, besluit ze.