Demir: “Raad van State bevestigt in advies de noodzaak van decreet voor beoordelingskader stikstof”

De Raad van State heeft vrijdag een advies uitgebracht over het ontwerp van beoordelingskader waarmee de Vlaamse regering in afwachting van het stikstofdecreet nieuwe vergunningsaanvragen wilde beoordelen. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Raad van State geen inhoudelijke bezwaren, maar hamert het rechtscollege wel op de noodzaak van een “duidelijke decretale grondslag”. Daarmee ligt het advies in lijn met het Ineos-arrest.

In afwachting van het stikstofdecreet was de Vlaamse regering van plan een beoordelingskader in te voeren waarmee vergunningverlenende overheden nieuwe vergunningsaanvragen konden beoordelen op het vlak van stikstofuitstoot. Dat kader was gebaseerd op de afspraken van het stikstofakkoord van 10 maart 2023 met een specifieke aanpak voor de industrie (NOx of stikstofoxiden) en de landbouw (NH3 of ammoniak).

Vlaams minister van Omgeving had dat beoordelingskader voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dat rechtscollege laat volgens minister Demir vandaag/vrijdag weten dat het beoordelingskader “vereist dat daartoe vooraf in een deugdelijke en voldoende expliciete decretale rechtsgrond wordt voorzien”. Lees: het beoordelingskader kan pas ingaan nadat er een decreet is goedgekeurd. Dat was ook de boodschap van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het recente Ineos-arrest.

Volgens minister Demir worden er verder in het advies “geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd op het beoordelingskader als dusdanig”. “Er worden in het advies ook geen rode lichten geplaatst bij het gebruik van drempels”, klinkt het.

Intussen heeft het Vlaams Parlement het stikstoflaken naar zich toe getrokken. Omdat de regering-Jambon zonder akkoord over een stikstofdecreet het zomerreces indook en het Ineos-arrest voor ongerustheid zorgde, hebben meerderheidspartijen Open VLD en N-VA, zonder coalitiepartner CD&V, een stikstofdecreet ingediend in het parlement. Dat decreet is de vertaling van het ontwerp van stikstofdecreet dat op regeringstafel lag en wordt nu aan de Raad van State voor advies voorgelegd. Het is nu afwachten of dat advies in lijn zal liggen als het advies dat vandaag is afgeleverd.