Demir pleit voor ‘reality check’ op Europees klimaatbeleid: “Minder nieuwe klimaatwetten, meer klimaatadaptatie”

Ondanks Remco en de Giro: aantal coronage­val­len in ons land in maanden niet meer zo laag, blijkt uit nieuwste cijfers

Renners vallen als vliegen in de Giro, al zeker 34 moesten door corona de wedstrijd verlaten. Is er terug meer corona in de samenleving dan we denken? Helemaal niet, zegt viroloog Steven Van Gucht. Uit de nieuwste cijfers van Sciensano blijkt dat we op het laagste niveau in maanden zitten.