Demir plant communicatiecampagne over energietransitie: “Zonnepanelen blijven een aantrekkelijke investering”

Wat voor bedrijf is 3M, de multinatio­nal die gelinkt wordt aan PFOS-vervuiling Zwijn­drecht?

14:06 Spilfiguur in de milieukwestie die ons land — en vooral Zwijndrecht — bezighoudt is 3M. De Amerikaanse multinational produceerde tot 2002 de chemische stof PFOS op een boogscheut van de werf waar de Oosterweelverbinding wordt gebouwd en de verontreiniging aan het licht kwam. Mogelijk kende u het bedrijf nog niet, maar gebruikt u wel iedere dag één van zijn producten, zoals sponzen of post-its. De multinational boekte in 2020 een omzet van maar liefst 32,2 miljard dollar (27 miljard euro). We zetten enkele cijfers en weetjes over 3M voor u op een rij.