Demir: “Nog geen knopen doorgehakt over oplossing voor Oosterweel”

Het is nog te vroeg om te stellen dat een bijsturing van het bodemdecreet de piste is die de Vlaamse regering wil bewandelen om de Oosterweelwerken te redden, nadat door een arrest van de Raad van State de werken opnieuw gedeeltelijk zijn stilgelegd. Dat zegt het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Er zijn nog geen knopen doorgehakt, er wordt nog gewerkt aan de juridische analyse", luidt het.

In het Vlaams Parlement zeiden Demir en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) woensdag dat de regering aan een oplossing werkt die het mogelijk moet maken de Oosterweelwerken zo snel mogelijk te hervatten. De volksgezondheid zou daarbij als richtsnoer gelden, zei minister-president Jan Jambon (N-VA).

Volgens De Tijd wordt gedacht aan een bijsturing van het bodemdecreet, dat regelt hoe aannemers vervuilde grond mogen afgraven en verplaatsen op hun werf - precies wat volgens de Raad van State niet mogelijk is op de Oosterweelwerf omdat de grond er zwaar vervuild is met PFOS en 'afvalgrond' is. Die oplossing zou uitgedokterd zijn door de regering, bouwheer Lantis en de bevoegde administraties, schrijft de krant.

In een reactie aan Belga zegt minister Demir dat het nog te vroeg is om van een oplossing te spreken. De opdracht is gegeven om alle mogelijke pistes te verkennen, zowel voor de werf van Lantis, maar ook voor alle andere grondverzetswerken in Vlaanderen, "aangezien de interpretatie van de Raad van State verder reikt dan Oosterweel", laat ze via haar woordvoerder weten. Maar er zijn nog geen knopen doorgehakt; er wordt nog gewerkt aan de juridische analyse, luidt het. "We kunnen dus op geen enkel scenario vooruitlopen." Meer nieuws volgt mogelijk in de loop van volgende week.

Als de regering inderdaad het bodemdecreet zou willen aanpassen, zou dat volgens Mieke Schauvliege van oppositiepartij Groen "te gek voor woorden" zijn. "De Raad van State zegt net dat de gezondheid van de burger niet gegarandeerd is, en dan zou de Vlaamse regering willen morrelen aan de regels om nog minder rekening te houden met de gezondheid", zei ze in De Ochtend op Radio 1.

In zijn arrest heeft de Raad van State een opening gemaakt voor een oplossing binnen het kader van de huidige wetgeving, meent Schauvliege. "Laat ons dan niet de wetgeving versoepelen, maar de goede wetgeving die er is, naleven. Of als ze toch niet goed genoeg is omdat ze de burgers niet voldoende beschermt, aanpassen in de richting van meer bescherming voor de burgers."