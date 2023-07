Demir (N-VA) scherpt zelf stikstofmaatregelen aan na uitblijven akkoord met CD&V - Open Vld: “Zo raken we er echt niet”

UPDATEVlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) scherpt zelf de vergunningsregels rond stikstof aan. Dat heeft ze maandag aangekondigd nadat de Vlaamse regering het vrijdag niet was eens geraakt over haar ontwerp van stikstofdecreet . Demir neemt naar eigen zeggen “haar verantwoordelijkheid” om een vergunningenstop te vermijden, maar Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) verwijt Demir rechtsonzekerheid te creëren.

KIJK. Demir: “Ik doe dit niet om iemand een hak te zetten, maar wegens gebrek aan een alternatief”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nadat CD&V weigerde het ontwerp van stikstofdecreet goed te keuren, waarschuwde N-VA en Open Vld voor een totale vergunningenstop. Maar Jambon benadrukte dat regering het stikstofakkoord van maart “hoe dan ook” verder uitvoert. Aan Demir was gevraagd om “het nodige te doen om het vacuüm te vullen dat ontstaan is door de niet-goedkeuring van het ontwerp, in het belang van de rechtszekerheid van landbouwers en ondernemers”.

Om dat vacuüm te vullen heeft Demir twee ministeriële instructies afgekondigd. In de instructies aan alle vergunningverlenende overheden voert ze onder meer een onvergunbaarheidsdrempel van 0,025 procent in voor nieuwe aanvragen uit de veeteelt. Verlengingen van vergunningen zonder uitstootverminderingen worden niet langer mogelijk.

De Vlaamse overheid zal ook in beroep gaan tegen elke vergunning die ook maar enigszins strijdig is met de instructie. Tenslotte draagt Demir via een instructie de afbouw van de varkensstapel met dertig procent tegen 2030 op als “een beleidsmatig gewenste ontwikkeling”. Die doelstelling was eerder al vastgelegd in het stikstofakkoord.

Volledig scherm Minister Demir neemt naar eigen zeggen nu “haar verantwoordelijkheid” om een vergunningenstop te vermijden. © BELGA

Geen ruzie

Volgens Demir werden er vorige week “koppelingen gemaakt die niet afgesproken waren”. “CD&V heeft geen toestemming van de Boerenbond om zijn woord te houden”, zei de minister. Er verder over praten heeft volgens haar geen zin meer. “De citroen is uitgeperst”, klinkt het. Maar ruzie in de regering is er wat haar betreft niet. “Er is duidelijkheid”.

Ik doe dit niet om iemand een hak te zetten, maar wegens gebrek aan een alterna­tief Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving

Ze benadrukt verder dat ze dit doet om “het risico op een vergunningenstop te vermijden en het vacuüm zo goed als mogelijk te dichten”. “Het is niet mijn voorkeurscenario”, aldus de minister. “Ik doe dit niet om iemand een hak te zetten, maar wegens gebrek aan een alternatief.”

Demir kan wel niet beloven of hier mee een vergunningenstop definitief van de baan is. “Het zwaard van Damocles blijft boven Vlaanderen hangen zolang er geen sluitend juridisch robuust decreet is. Maar, deze maatregelen zorgen er voor dat het zwaard wat steviger hangt”, besluit Demir.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

CD&V: “Belangrijk om hoofd koel te houden”

Volgens haar collega van Landbouw Jo Brouns (CD&V) creëert Demir rechtsonzekerheid met haar twee ministeriële instructies, omdat ze inbreekt in bestaande vergunningen. “Dat is het omgekeerde van wat we willen”, zegt hij. Tegelijkertijd vindt de minister het belangrijk om het hoofd koel te houden “in functie van de landbouw”, en de afspraken van maart uit te voeren. “We moeten gezamenlijk oversteken”, zei hij vanavond in een interview aan de VRT.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) roept iedereen op om terug “aan tafel te gaan in plaats van in de loopgraven te kruipen”. “Brouns laat akkoord van maart los, Demir trekt keihard aan de handrem. Zo geraken we er echt niet”, reageert hij op Twitter. “We moeten terug aan tafel, niet in de loopgraven. Als het van ons afhangt morgen al.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gwendolyn Rutten, Vlaams volksvertegenwoordiger en partijgenoot van Somers, reageert scherper. “Politieke poker met onze voedselvoorziening als inzet”, twittert Rutten. “Ik word boos van schouwspel dat Demir en Brouns opvoeren”, reageert Willem-Frederik Schiltz, fractieleider van Open Vld in het Vlaams Parlement. “Er wordt vertraagd, gedreigd en met een eenzijdige “instructie” de boel op scherp gezet.” Schlitz roept op tot “minder spektakelpolitiek en meer samenwerking die tot resultaten leidt”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Is er nog een Vlaamse regering?” “Terug naar af”, reageert Mieke Schauwvliege, fractieleider van oppositiepartij Groen. “Een omzendbrief, is geen echt stevige juridische basis voor vergunningverlening. Kwestie van tijd dat dit weer aan flarden wordt geschoten.” PVDA-fractieleider Jos D’Haese is kort, maar scherp. “Dat er geen stikstofakkoord was, dat wisten we al. De vraag is nu: is er nog een Vlaamse regering?” Ook oppositiepartij Vlaamse Belang is kritisch op de onverwachte zet van Demir en roept op om haar van het stikstofdossier te halen. “In welke mate kunnen we nog van coalitiepartners spreken als bij gebrek aan een onderling akkoord een minister gewoon eenzijdig het beleid voor de hele regering uitstippelt?”, vraagt fractieleider Chris Janssens zich af. “Demir ramt koste wat kost een groenlinks beleid door de strot van onze landbouwers.”