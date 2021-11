Demir kan niet naar klimaattop in Glasgow door corona op haar kabinet

Zuhal Demir gaat dan toch niet naar de klimaattop in Glasgow, ondanks dat de Vlaamse regering er nog net op tijd in slaagde om een klimaatakkoord af te kloppen waarmee de minister morgen/zaterdag naar de conferentie in Glasgow kon trekken. Het bezoek gaat niet door wegens een coronabesmetting op haar kabinet: de kabinetschef van Demir is besmet geraakt en daardoor kan zij dus ook niet vertrekken. Ze zit in quarantaine.



Demir zelf heeft geen symptomen. Ze heeft een coronatest ondergaan en verwacht de resultaten de komende uren. “Het is rot, maar de regels zijn de regels. Daar moet iedereen zich aan houden”, zegt de minister aan VTM NIEUWS. Alle vergaderingen die ze had gepland op de klimaattop in Glasgow, zullen omgezet worden naar digitale vergaderingen.