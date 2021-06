Demir: “Jeugdbewegingen mogen deze zomer ook bij code geel kampvuur maken”

Het kampvuur is voor jeugdbewegingen vaak het hoogtepunt van het zomerkamp. Maar minister Demir voerde onlangs een verbod in om bij code geel vuur te maken in natuur- en bosgebieden. Door de regen en minder hoge temperaturen geldt momenteel in alle provincies code groen, maar vaak geldt in de zomerperiode minstens code geel. Dat zou voor jeugdverenigingen betekenen dat ze geen kampvuur mogen maken.

In wat mogelijk het kortste antwoord was in de geschiedenis van de actuele vragen in het Vlaams Parlement antwoordde Demir dat er een uitzondering is uitgewerkt voor de jeugdkampen. “Het veiligheidsbesluit van het ANB is intussen heel duidelijk, met een heldere uitzondering voor jeugdkampvuren, uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Dus dat is intussen in orde”, aldus Demir. Het kabinet van de minister verduidelijkt dat naast kampvuren om op te koken ook andere vuren toegelaten zullen zijn, ook in het geval van code geel, maar dan wel op vaste plaatsen. “Dat is de gulden middenweg die voor ons te verantwoorden is", klinkt het.