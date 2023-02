Demir haalt uit naar Mahdi: “‘Sabotage Sammy’ duwt gans Vlaanderen naar de afgrond in stikstofdossier”

Het stikstofdossier zit muurvast. De discussie binnen de Vlaamse regering bereikte gisteren een kookpunt en gaat ook vandaag op sociale media gewoon verder. “Voor drie bomen met een speciale vleermuis gaan we toch geen sector wegduwen?”, vroeg CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zich in een interview met Het Nieuwsblad af. Genoeg voor minister Demir (N-VA) om hem te verwijten dat hij “gans Vlaanderen naar de afgrond duwt met een vergunningstop”. Aan VTM Nieuws zei Demir dat CD&V zich niet aan de afspraken houdt.

“We moeten vaststellen dat het dossier, ondanks alle pogingen, vast zit”, was vrijdagmiddag te horen bij het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij riep in allerijl de partijvoorzitters samen en achteraf klonk het dat er een context van vertrouwen was gecreëerd. “De drie partijen (N-VA, CD&V en Open Vld, red.) hebben uitgesproken dat ze echt wel een akkoord willen maken”, aldus Jambon. “Maar iedereen beseft dat het geen eenvoudige zaak is.”

Dat bleek vanochtend nogmaals. In een interview met Het Nieuwsblad leek CD&V-voorzitter Sammy Mahdi alvast niet veel te willen toegeven. “We gaan toch geen hele sector wegduwen, omdat er ergens drie bomen staan met een speciale vleermuis in?” Een uitspraak die niet in de smaak viel bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die prompt uithaalde naar de CD&V-voorzitter. “Ik weet niet welke ‘drie bomen en speciale vleermuis’ Sabotage Sammy denkt te redden, maar gans Vlaanderen naar de afgrond duwen met een vergunningsstop lukt hem alvast prima”, klonk het verontwaardigd op Twitter.

Chaos

Ook bij VTM Nieuws trok ze fel van leer tegen CD&V. “Ik ben teleurgesteld”, aldus Demir, “want de christendemocraten houdt zich niet aan de afspraken. Vorig jaar hadden we een akkoord dat toen ook heel loyaal is gecommuniceerd door CD&V. Maar ik stel vast dat er nu een andere voorzitter is en dat men verwijst naar vleermuizen, naar lege rekken in de winkels, dat we geen eten meer gaan hebben... maar dat is allemaal manifest onjuist", klinkt het fors.

“Iedereen wil hier uitgeraken”, vervolgt Demir. Twee van de drie meerderheidspartijen beseffen heel goed dat het anders chaos is. Of CD&V dan geen oplossing wil? Dat moet je aan hen vragen.” Bij CD&V zeggen ze dat hun houding in het dossier niks met partijprofilering te maken heeft, maar dat ze de toekomst van jonge boeren wil beschermen en ze perspectief geven.”

