Demir geeft groen licht aan project ‘Weerbaar Water-Land-Schap’ tegen klimaatschokken

“Normaal wik en weeg ik mijn woorden, maar nu niet meer. Ze speelt soloslim, maar we leven hier niet in Rusland.” Voor boer Kobe Ruell (34) is de kous af. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet ofwel aftreden, ofwel samenwerken met haar regeringspartners. Demir scherpte zelf de vergunningsregels aan rond stikstof nadat de Vlaamse regering het niet eens was geraakt over haar stikstofontwerp. “Mentaal raak ik op”, zegt de papa van twee, die al een miljoen euro investeerde.