Demir erkende vorig jaar meer dan 3.473 ha bos- en natuurgebieden als natuurreservaat

"Via de erkenning als natuurreservaat zorgen we niet alleen voor bijkomende bescherming en beheer van onze waardevolle natuur, we kunnen bezoekers maximaal laten genieten van de natuur die er floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten dankzij weldoordachte toegankelijkheidsregelingen Een win-win dus voor mens en natuur", zegt Demir. Vlaanderen telt daardoor momenteel ongeveer 97.245 ha natuur onder effectief natuurbeheer (7,13 procent), waar dat eind 2019 nog maar 93.691 ha (6,9 procent) was.

"Natuur is geen opsmuk in het Vlaams beleid. Het staat centraal in ons beleid. Stellingen dat Vlaanderen hiervoor te klein is, moeten definitief naar de prullenmand. We maken er ruimte voor en we beschermen het ook. Tijdens de coronacrisis zijn we massaal onze bossen, natuurgebieden en parken ingetrokken om te wandelen en van de natuur te genieten. Door de erkenning van bijkomende natuurreservaten beschermen we meer natuur en zorgen we ervoor dat iedereen ervan kan genieten zonder de draagkracht van de gebieden aan te tasten", klinkt het bij Demir.