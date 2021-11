Demir eist dat Europa Belgisch CO2-doel afzwakt, Van der Straeten hekelt “gebrekkige ambitie” Vlaamse regering

In juli stelde de Europese Commissie haar 'fit-for-55'-plan. Dat moet de CO 2 -uitstoot in de EU met 55 procent terugdringen tegen 2030. Maar de streefcijfers per lidstaat variëren nogal. Zo moet ons land een inspanning leveren van 47 procent, terwijl landen als Bulgarije (-10 procent) en Roemenië (-12,7 procent) slechts een fractie daarvan moeten doen.



"Over die 47 procent moet nog onderhandeld worden. We vragen vanuit Vlaanderen om meer evenwicht binnen Europa. Het kan niet dat Oost-Europese landen als Bulgarije en Roemenië tot 40 procentpunten minder moeten doen dan landen in West-Europa. Dat verschil krijg ik hier niet uitgelegd", dixit Demir.

De Vlaamse regering bereikte donderdagavond een klimaatakkoord. De goedgekeurde maatregelen zijn goed voor een hogere ambitie tegen 2030 en zouden garant staan voor een CO 2 -reductie met 40 procent. Het gaat onder meer over het verplicht renoveren van huizen, een verbod op aardgas (in nieuwbouwwoningen) en elektrische wagens. Normaal gezien zou minister Demir dat akkoord voorstellen op de klimaattop in Glasgow, maar door een coronabesmetting op haar kabinet kan de minister niet gaan.

“Vlaamse houding frustreert me mateloos”

Federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) is intussen terug van de klimaattop in Glasgow met een rugzak vol ideeën om windmolenparken te vervangen en een uitgestippeld traject voor de transitie naar volledig hernieuwbare energie. Maar ze is ook “mateloos gefrustreerd over de Vlaamse houding”. Dat zegt ze zaterdag in een interview aan Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

“België moet zijn CO 2 -uitstoot met 47 procent verlagen tegen 2030. ­Federaal kunnen we dat. Maar Vlaanderen komt nu met een plan voor -40 procent. Tja? Plus est en vous”, aldus de minister. Ze hekelt zowel het “gebrek aan ambitie” van de Vlaamse regering als “de gebrekkige uitwerking”. “Ik heb nog niet gehoord hoe iedereen een elektrische wagen zal kunnen kopen, of hoe mensen aan geld kunnen geraken om hun huis te renoveren. Je mag je beleidskeuzes niet doorschuiven naar de mensen zelf, hé.”