Demir eist bijkomende informatie over gascentrale Tessenderlo: aanvraag onvoldoende onderbouwd

Demir had in oktober vorig jaar al een aanvraag voor de gasgestookte elektriciteitscentrale in Tessenderlo afgekeurd. Maar Tessenderlo Group besliste daarna om een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen waarin rekening werd gehouden met de argumenten van de minister. Zo werd in vergelijking met het eerder geweigerde dossier de ammoniakuitstoot met twee derden teruggedrongen van 103 ton naar 30 ton. Ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) zou dalen van 342 ton naar 300 ton.