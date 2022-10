Demir door het stof in het Vlaams Parlement: “Als de KU Leuven een ‘Zuhalleke’ had gedaan, ging de dader vandaag vrijuit”

2,5 miljoen gebouwen in Vlaanderen binnen minder dan maand zonder asbestat­test onverkoop­baar: wat is het asbestat­test? Wanneer is het verplicht? En wat kost het?

Elk gebouw van voor bouwjaar 2001 dat wordt verkocht, moet vanaf 23 november over een asbestattest beschikken. Verplicht. Zonder zo’n attest is een huis dan niet langer verkoopbaar. Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep waarschuwt voor lange wachttijden. “Zeker in het begin zullen de deskundigen die ter plaatse de controles doen overrompeld worden.” Wat is het asbestattest? Wanneer is het verplicht? Hoe geraak je eraan en wat kost het? Tien vragen beantwoord.

26 oktober