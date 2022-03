Demir bekijkt verplichte elektrische warmtepomp bij nieuwbouw

CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne heeft dat in het Vlaams Parlement ook voorgelegd aan minister van Energie Zuhal Demir. "Ik denk dat we toch moeten nadenken of het niet beter is om meteen over te schakelen op een warmtepomp als norm en verplichting. De realiteit heeft ons ingehaald. Ik weet dat er een opstap was: we gaan eerst de hybride warmtepomp verplichten bij nieuwbouw en daarna pas de andere types van warmtepompen die volledig zonder fossiele energie werken. Ik denk dat we een stap verder kunnen en moeten gaan", aldus Bothuyne.