Demir: 79 procent van de Vlamingen is voorstander van nationale parken

GroenRand doet ultieme poging om gemeenten te overtuigen van Nationaal Park: “Wij zien landbouw zelfs als een belangrij­ke partner”

Het verdict valt waarschijnlijk woensdag over het feit over het Grenspark Kalmthoutse Heide zich kandidaat stelt om Nationaal Park te worden. Vanuit verschillende hoeken valt er tegenkanting te bespeuren, maar milieuorganisatie GroenRand doet in opnieuw een open brief een laatste oproep naar de gemeentebesturen om de kar te draaien.