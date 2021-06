Deltavariant zal reizen binnen Europa onvoorspelbaar maken: “Eén dosis Pfizer of AstraZeneca beschermt onvoldoende”

De coronakaart van Europa ziet er steeds beter uit. Het aantal besmettingen daalt zo snel dat steeds grotere stukken oranje of zelfs groen kleuren. Een garantie op een zorgeloze reis is dat helaas niet. “Net zoals vorige zomer moeten we erop voorbereid zijn dat het kleurenpatroon voortdurend zal wisselen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). Het kan dus best zijn dat je naar een ‘groen land’ vertrekt dat tijdens je reis plots oranje kleurt. Met dank aan de Deltavariant, waarvan het parcours onvoorspelbaar is.