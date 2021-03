Deliveroo laat bezorgers meeprofiteren van beursgang

Deliveroo gaat binnenkort naar de beurs in Londen. Er is nog geen datum bekend voor de beursgang, die een van de grootste in Londen in jaren kan worden. Topman Will Shu benadrukt in een verklaring dat de bezorgers het hart van het bedrijf vormen. Daarom wil hij ze belonen voor de rol die ze hebben gespeeld in de aanloop naar de voorgenomen beursnotering.