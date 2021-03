Deliveroo en Uber Eats maken zich niet schuldig aan oneerlijke praktijken

Maaltijdle­ve­ran­ciers werven massaal koeriers aan

22 januari Maaltijdleveranciers zoals Deliveroo, Uber Eats en Just Eat Takeway.com zijn ware jobmotors geworden. Een jaar geleden reden in België 2.250 fietskoeriers rond in opdracht van Deliveroo. Nu zijn er al 3.000. Bij Just Eat Takeaway.com groeide het aantal Belgische koeriers met de helft naar 3.000. Ook het Amerikaanse Uber Eats verwelkomde "vele nieuwe gezichten", maar geeft geen verdere details. Dat schrijft De Tijd vrijdag.