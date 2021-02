Deliveroo breidt uit naar 15 Belgische steden: op deze plaatsen kan je vandaag al bestellen

Twee meisjes vinden lichaam van vermiste Antwerpe­naar (58) in Esneux

16 februari Het lichaam van een vijftiger is gevonden in la Roche-aux-Faucons (Esneux). Dat melden La Dernière Heure en Sudpresse. Het zou gaan om een man van 58 jaar uit Antwerpen, die daar op 8 januari voor het laatst gezien was. Voor hem was eerder ook een opsporingsbericht verspreid.