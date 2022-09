Delhaizes weer open na vakbondsacties

Raadkamer beslist over overleve­ring van meesterop­lich­ter, bekend uit docu ‘The Puppet Master’, aan Frankrijk

De 51-jarige Brit die op 2 september werd opgepakt in Groot-Bijgaarden, verschijnt vandaag voor de Brusselse raadkamer. Die moet oordelen over zijn overlevering aan Frankrijk. De Brit zou in Frankrijk twee agenten omvergereden hebben. De vijftiger raakte bekend door de Netflix-documentaire ‘The Puppet Master: Hunting the ultimate conman’, waarin te zien was hoe hij 1 miljoen pond binnenhaalde door mensen wijs te maken dat hij een geheim agent was.

