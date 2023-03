Delhaize wordt noodgedwongen franchiseketen: is dit de toekomst voor onze supermarkten?

Politiek Mislukte stikstofon­der­han­de­lin­gen dompelen Vlaamse regering in diepe crisis

De crisis in de Vlaamse regering is compleet nu N-VA en CD&V nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan in de laatste knelpunten van het stikstofdossier. Uiteindelijk verlieten de christendemocraten zondagavond zelfs de onderhandelingstafel. Zonder akkoord. Een blamage. Hoe moet het nu verder? “Zolang er geen akkoord is, passeert er op de Vlaamse ministerraad geen enkel belangrijk dossier meer.”