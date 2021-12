Delhaize roept kreeftensoep terug

Helft meer tijdelijke huisverbo­den voor intrafami­li­aal geweld dan vorig jaar

In 2021 zijn in Vlaanderen ruim 320 tijdelijke huisverboden opgelegd om explosieve gezinssituaties van huiselijk geweld te ontmijnen. Dat is de helft meer dan vorig jaar (217). Dat blijkt uit recente cijfers van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). Voor het eerst zal er daarom permanentie zijn in de Vlaamse Justitiehuizen tijdens de kerstvakantie.

