Delhaize roept hazelnootpasta terug wegens aanwezigheid van minerale oliën

Kust Kusttram in de problemen door aanvriezen­de mist: forse vertragin­gen en vervangbus­sen

Wie dinsdagmorgen van plan is om de kusttram te nemen, houdt maar beter rekening met ernstige vertragingen. Oorzaak is aanvriezende mist aan de rijdraad van de bovenleidingen. De kans dat je op een vervangbus moet stappen, is groot.

11:47