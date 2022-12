Delhaize installeert 1.800 publieke snellaadpunten

Wat is duurder: een wagen opladen of voltanken? “Snelladen bij Tesla werd de afgelopen maanden drie keer zo duur”

Dat de elektriciteitsprijzen de voorbije maanden fors zijn gestegen, hoeven we je niet meer te vertellen. Maar is elektrisch rijden ondertussen ook duurder geworden dan rijden met een wagen op diesel of benzine? Wat zijn de huidige tarieven voor beide categorieën? We vroegen het aan professor dr. Peter Van den Bossche, hoogleraar ingenieurswetenschappen (VUB) en expert in elektrische auto’s.

17 november